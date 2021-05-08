Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel açık pembe tulumuyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı …

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına yanıt vermişti. Erçel, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek, birlikteliklerini ilk kez doğrulamıştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu kez de açık pembe tulumuyla adeta sosyal medyada şov yaptı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Hande Erçel'e övgüler yağdı …