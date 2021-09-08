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Haberler Galeri Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den haber var!
Giriş Tarihi: 08.09.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:25

Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den haber var!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasındakoronaya yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel sağlık durumunu merak eden tkipçileri genç anneyi soru yağmuruna tuttu. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son paylaşımında sağlığı ile ilgili bilgi verdi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sağlık durumu...

Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.

Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var!

Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasındakoronaya yakalandığını duyurmuştu.

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Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel sağlık durumunu merak eden tkipçileri genç anneyi soru yağmuruna tuttu.

Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var!

İşte koronavirüse yakalanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sağlık durumu...

Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu... Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var!

Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son paylaşımında sağlığı ile ilgili bilgi verdi.

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