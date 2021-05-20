Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Demet Özdemir önceki gün verdiği mini etekli pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak spor şıklığını konuşturduğu paylaşımı ile Instagram hesabından boy gösterdi. Günlük hayatında spor kıyafetler kullanmayı tercih eden güzel oyuncunun gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'tu. Sevgilisinin güzelliğine kayıtsız kalamayan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e nazar boncuğu gönderdi. Demet Özdemir ise Oğuzhan Koç'un jestine "Aşkım" diyerek yanıt verdi. İşte Demet Özdemir'in spor şıklığı...