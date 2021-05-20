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Haberler Galeri Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 12:16

Güzelliğine kayıtsız kalamadı! 'in pozuna sevgilisi 'tan !

sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Demet Özdemir önceki gün verdiği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak spor şıklığını konuşturduğu paylaşımı ile hesabından boy gösterdi. Günlük hayatında spor kıyafetler kullanmayı tercih eden güzel oyuncunun gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı 'tu. Sevgilisinin güzelliğine kayıtsız kalamayan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e gönderdi. Demet Özdemir ise Oğuzhan Koç'un jestine "Aşkım" diyerek yanıt verdi. İşte ...

Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

Güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan önceki gün verdiği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

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Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

29 yaşındaki son olarak spor şıklığını konuşturduğu paylaşımı ile hesabından boy gösterdi.

Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

Günlük hayatında spor kıyafetler kullanmayı tercih eden güzel oyuncunun gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliğine kayıtsız kalamadı! Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu!

Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı 'tu.

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