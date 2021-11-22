Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 06:41

Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var. Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, annelerinin boyunu geçti. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay...

Güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

İbrahim Kutluay'ın eski manken Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ile Ömer Kutluay neredeyse babalarının boyuna yetişti.

Güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Özellikle 15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay ilgi odağı oldu. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

Güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var.

Güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... İrem Kutluay değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor.

SON DAKİKA