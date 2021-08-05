Güzelliğiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Herkes onu konuşuyor

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.