Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in sosyal medya paylaşımı olay oldu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik açıklamaları dikkat çekmişti. Güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti. Aydan Şener'in son paylaşımı adeta genç kızları kıskandırdı. Usta oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Hayranları 'Bitmeyen güzellik ve gençlik' 'Maşallah hep güzel hep güzel' dedi. Aydan Şener'i yaşı merak konusu oldu. İşte güzel oyuncu Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan son paylaşımı …