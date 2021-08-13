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Haberler Galeri Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’
Giriş Tarihi: 13.08.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 16:27

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in sosyal medya paylaşımı olay oldu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik açıklamaları dikkat çekmişti. Güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti. Aydan Şener'in son paylaşımı adeta genç kızları kıskandırdı. Usta oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Hayranları 'Bitmeyen güzellik ve gençlik' 'Maşallah hep güzel hep güzel' dedi. Aydan Şener'i yaşı merak konusu oldu. İşte güzel oyuncu Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan son paylaşımı …

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Aydan Şener, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Aydan Şener, açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Yıllar önce oynadığı 'Çalıkuşu'nun hem kendi hem de seyirci için özel bir yeri olduğunu söyleyen Şener, yıllardır herhangi bir projede yer almamasına da açıklık getirmişti.

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Sektöre küsmediğini dile getiren güzel oyuncu, "Neden 40 yaşından sonra tüm kadın oyunculara sadece anne rolü geliyor bunu anlamış değilim. Belli bir yaştan sonra insanlar aşık olamaz, iş kadını olamaz gibi sadece anne rolleri.." demişti.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

'KIRGINLIĞIM YOK'

Sözlerine devam eden Şener, "Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" diye konuşmuştu.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.

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