İbo Show'da Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'ın yaşı merak konusu oldu!

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show'u sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İbo Show'un ilk konuklarından biri de Sibel Can idi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı Sibel Can sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni topladı.