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Haberler Galeri Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!
Giriş Tarihi: 09.11.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 17:58

Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

İşte ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden dizisi 'Aldatmak'ın 8'inci bölümünde yaşanacaklar!

Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

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Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir.

Aldatmak 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! ''Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur!" | Video

Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır.

Güzide’nin değişimi herkesi şaşırtıyor!

New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

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