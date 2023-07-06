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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un güzel Ayşe'siydi! Annesi meğer Yeşilçam'ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı'nın Ayşe'sinin son hali...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 06:24

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un güzel Ayşe'siydi! Annesi meğer Yeşilçam'ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı'nın Ayşe'sinin son hali...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Zümrüt Cansel'in annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın vamp kadını Feri Cansel'den başkası değil...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un güzel Ayşe’siydi! Annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı’nın Ayşe’sinin son hali...

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliği, masum yüzü ile Yeşilçam'ın hafızalarda yer edinmiş isimlerinden olmayı başardı.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un güzel Ayşe’siydi! Annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı’nın Ayşe’sinin son hali...

Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un güzel Ayşe’siydi! Annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı’nın Ayşe’sinin son hali...

Zümrüt Cansel, 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un güzel Ayşe’siydi! Annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı’nın Ayşe’sinin son hali...

Şimdilerde 59 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un güzel Ayşe’siydi! Annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış... Hababam Sınıfı’nın Ayşe’sinin son hali...

Ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

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