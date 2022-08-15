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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'ini bir de şimdi görün... Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:13

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'ini bir de şimdi görün... Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklılarından Ahmet Sezerel'i şimdi ne yapıyor? Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır. İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’ini bir de şimdi görün... Yeşilçam’ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklılarından Ahmet Sezerel'i şimdi ne yapıyor?

Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’ini bir de şimdi görün... Yeşilçam’ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu.

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Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’ini bir de şimdi görün... Yeşilçam’ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır.

Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’ini bir de şimdi görün... Yeşilçam’ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Sezerel Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Sezerel'in çok konuşulacak açıklamaları…

Hababam Sınıfı’nın ’Çalışkan Ahmet’ini bir de şimdi görün... Yeşilçam’ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasında hafızamızda yer eden ne kadar film varsa ya oyuncu ya yönetmen ya yapımcı olarak yer almışsınız. Aynı zamanda 'Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunusunuz…

Evet; diplomamın haklı gurunu yaşıyorum. (Gülüyor) Her şey tiyatroya adım atışımla başladı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda başladım oyunculuğa. Sonra Metin Erksan'ın yazıp yönettiği 'Kadın Hamlet'te Ofelya'yı oynadım. Ardından Şerif Gören'in filmi 'Darbe'de oynadım. Sonra zaten Arzu Film dönemi başlıyor… Arzu Film'de bir aile gibiydik. Ertem (Eğilmez) Abi'nin evinde toplanılırdı. Gırgır şamata… Hem işimizi yapar hem deli gibi eğlenirdik. Tabii o zaman her şey çok başkaydı. Çalışma disiplini de farklıydı.

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