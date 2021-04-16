Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklılarından Ahmet Sezerel'i şimdi ne yapıyor? Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır. İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...