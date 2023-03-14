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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam'ın vamp kadınıymış
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:41

Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam'ın vamp kadınıymış

Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncunun annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş...

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış

Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış

Zümrüt Cansel, 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

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Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliğiyle akıllarda yer edinmişti.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış

59 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’siydi! Öldürülen annesi meğer Yeşilçam’ın vamp kadınıymış

Ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

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