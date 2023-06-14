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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:37

Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile hatırlanan Semra Hoca son hali ile şok etkisi yaratıyor. Filmde edebiyat öğretmeni olarak kadroya dahil olan güzel oyuncu şimdilerde 60'lı yaşlarında bulunuyor. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı filmi ile Kemal Sunal, Tarık Akan, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yanı sıra dönemin birçok oyuncusunu ağırlıyor. O dönem 20'li yaşlarında olan Semra Özdamar son hali ile izleyenlerin gündeminde. İşte, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Semra Hoca'nın son hali…

Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

1976 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi serinin en çok sevilenleri arasında yer alıyor. Serinin ikinci filminde kadroya dahil olan Semra Öğretmen / Semra Özdamar son hali ile araştırılıyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğindeki yapımda edebiyat öğretmeni olan Semra Hoca'nın son hali görenleri şok ediyor. Filmde güzelliği ile dikkat çeken oyuncu birkaç proje ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmesi ile biliniyor. İşte, çok merak edilen o fotoğraf…

Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

Hababam Sınıfı filmlerinin ikincisi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı kadrosunda görülen Semra Öğretmen filmde de kendi ismiyle rol almıştır. Badi Ekrem ve öğrenciler ile sorunlar yaşayan genç öğretmenin hikayesi hala ilgiyle takip ediliyor.

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Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

Semra Öğretmen karakterine o yıllarda yeni oyunculuğa başlamış olan Semra Özdamar hayat veriyor. Dönemin dergilerine de kapak olan güzelliği ile konuşulan Özdamar son hali ile sevenlerini üzdü.

Görenler güzel oyuncuya yıllar acımamış yorumlarında bulundu.

Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

O yıllarda ondan falza filmde yer alan ve daha sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden güzel oyuncu şimdilerde 67 yaşında bulunuyor.

Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

Sinemanın ardından yazarlık yapan ve hikayeler yazan ünlü isim bugün hala oynadığı Semra Öğretmen karakteri ile anılıyor.

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