Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

1976 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi serinin en çok sevilenleri arasında yer alıyor. Serinin ikinci filminde kadroya dahil olan Semra Öğretmen / Semra Özdamar son hali ile araştırılıyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğindeki yapımda edebiyat öğretmeni olan Semra Hoca'nın son hali görenleri şok ediyor. Filmde güzelliği ile dikkat çeken oyuncu birkaç proje ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmesi ile biliniyor. İşte, çok merak edilen o fotoğraf…