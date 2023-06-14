Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı son hali ile şaşırtıyor! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Semra Özdamar

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ile hatırlanan Semra Hoca son hali ile şok etkisi yaratıyor. Filmde edebiyat öğretmeni olarak kadroya dahil olan güzel oyuncu şimdilerde 60'lı yaşlarında bulunuyor. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı filmi ile Kemal Sunal, Tarık Akan, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yanı sıra dönemin birçok oyuncusunu ağırlıyor. O dönem 20'li yaşlarında olan Semra Özdamar son hali ile izleyenlerin gündeminde. İşte, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Semra Hoca'nın son hali…