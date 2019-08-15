Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserlerinin en çok konuşulan gecelerinden birine imza atan güzelliği ve şovlarıyla izleyiciyi büyüledi. gündemden hiç düşmüyor. Son olarak ile benzerlik gösteren sahne kostümleri ile magazin gündeminde çok konuşulan Hadise dinleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Hadise sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Hadise'nin instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor. Bunlardan biri de son olarak yaptığı annesi ile olan paylaşımı. Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu. Hadise ve annesine " düşman çatlattılar" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı ile olan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 07:55
Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserlerinin en çok konuşulan gecelerinden birine imza atan güzelliği ve şovlarıyla izleyiciyi büyüledi. gündemden hiç düşmüyor. Son olarak ile benzerlik gösteren sahne kostümleri ile magazin gündeminde çok konuşulan Hadise dinleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Hadise sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Hadise'nin instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor. Bunlardan biri de son olarak yaptığı annesi ile olan paylaşımı. Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu. Hadise ve annesine " düşman çatlattılar" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı ile olan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

EMINA JAHOVIC

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

PELİN KARAHAN

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

HANDE ERÇEL

Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

BİZE ULAŞIN