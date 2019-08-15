Hadise annesi ile düşman çatlattı! Hadise ve annesinin fotoğraflarına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserlerinin en çok konuşulan gecelerinden birine imza atan Hadise güzelliği ve şovlarıyla izleyiciyi büyüledi. Ünlü şarkıcı Hadise gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Jennifer Lopez ile benzerlik gösteren sahne kostümleri ile magazin gündeminde çok konuşulan Hadise dinleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Hadise sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor. Hadise'nin instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor. Bunlardan biri de son olarak yaptığı annesi ile olan paylaşımı. Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu gözlenen fotoğraflarına rekor beğeni oldu. Hadise ve annesine " düşman çatlattılar" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi ile olan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...