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Haberler Galeri Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 15:44

arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! sosyal medyanın diline düştü...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası sonrası 'nin sevgilisi ile ayrıldıkları haberleri gündeme geldi. İkilinin henüz bu konu hakkında açıklama yapmamaları dikkat çekerken eskiden olduğu gibi birlikte paylaşımda bulunmamaları da iddialar güçlendiriyor. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Hadise son olarak sosyal medya hesabında nostalji rüzgarları estirdi. Arşivinden fotoğraflar paylaşan Hadise'nin estetiksiz halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte şarkıcı ...

Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası sonrası 'nin sevgilisi ile ayrıldıkları haberleri gündeme geldi.

Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...

İkilinin henüz bu konu hakkında açıklama yapmamaları dikkat çekerken eskiden olduğu gibi birlikte paylaşımda bulunmamaları da iddialar güçlendiriyor.

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Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...

Zor günleri geride bırakmaya çalışan son olarak sosyal medya hesabında nostalji rüzgarları estirdi.

Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...

Arşivinden fotoğraflar paylaşan 'nin estetiksiz halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Hadise arşivinden paylaştığı fotoğraflarla meydan okudu! Hadise'nin estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü...

İşte şarkıcı 'nin değişimi...

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