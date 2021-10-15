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Haberler Galeri Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça"
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:01

Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça"

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Hadise'nin adı bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başladı. İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele karesini hayranlarıyla paylaşmıştı. Aşka gelen Hadise şimdi de sevgilisinin elini sımsıkı tuttuğu kare ile şarkılı göndermede bulundu. "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça" diyen Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

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Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça

Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi.

Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça

İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı.

Hadise aşka geldi! Şarkıcı Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler şarkılı gönderme Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor.

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