Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hadise, şunları söylemişti:

Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum. Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde.