Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

"HAYATIMDA UZUN ZAMANDIR İLK KEZ…"

Hadise ikinci kez evliliğe sıcak baktığını belirterek, "Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey biliyorsun"