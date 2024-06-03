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Haberler Galeri Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:57

Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

Ünlü şarkıcı Hadise; hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Son zamanlarda güzelliğiyle de dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, fit fiziğiyle de göz önünde. Ünlü şarkıcı fiziğiyle öne çıkarken bu kez de gerçekleştirdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Hadise röportajında ikinci kez evliliğe sıcak baktığını dile getirdi. İşte Hadise'nin o açıklamasından dikkat çeken detaylar!

Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.

Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

VERDİĞİ RÖPORTAJLA GÜNDEME GELDİ

Fit fiziğiyle öne çıkan Hadise, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi.

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Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının aşk ve hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ilgi çekti.

Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

"HAYATIMDA UZUN ZAMANDIR İLK KEZ…"

Hadise ikinci kez evliliğe sıcak baktığını belirterek, "Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey biliyorsun"

Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

İKİNCİ KEZ EVLİLİĞE GÖZ KIRPTI!

Ayrıca Hadise, "Sen de bana sürekli 'aşk kadını Hadise' diyorsun. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!"

Şarkıcı Hadise ikinci kez evliliğe göz kırptı! Hadise: Hayatımda uzun zamandır ilk kez…

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