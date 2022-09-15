Giriş Tarihi: 15.09.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 07:51

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor! 4 aylık evliliği bitiren sebep ne? Mehmet Dinçerler ile ilgili ortaya atılan iddialar şoke etti!

SON DAKİKA KÖTÜ HABER GELDİ! Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor! Evlilik yüzüklerini takmamaları ile patlak veren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımında Hadise'nin olması sevenlerini heyecanlandırmış, çiftin barıştığı iddia edilmişti. Hadise ile 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler krizi aşamadı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bırakan ve düne kadar duran aşk pozlarının hepsini silen ikiliden Hadise'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Şarkıcının boşanma davasını açtığını menajeri de doğruladı. Peki 4 aylık evliliği bitiren ne? Mehmet Dinçerler ile ilgili ortaya atılan iddialar çok ciddi....