Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ortalığı kasıp kavurdu!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:27
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini ciddiye taşıdı ve aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bir yandan düğün hazırlıklarına başlayan çift, diğer yandan ön balayına çıktı. Maldivler'e tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu. Yaptıkları reklamlar ile tatili bedavaya getirdikleri konuşulan aşıklar, verdikleri pozlarla Instagram'ı kasıp kavurdu! İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler pozları...