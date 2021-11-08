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Haberler Galeri Hadise ile Mehmet Dinçerler'den el ele aşk pozu! Hadise "Sonsuza dek" diye haykırdı...
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:47

Hadise ile Mehmet Dinçerler'den el ele aşk pozu! Hadise "Sonsuza dek" diye haykırdı...

Özel hayatıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, kısa süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini ele güne ilan eden Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler'in ailesiyle tanıştığı ve ilişkisinin evlilik yolunda gittiği konuşulan şarkıcı, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'ten yeni bir paylaşımda bulundu. Paris'te aşk tazeleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler, romantik pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu! Hadise Sonsuza dek diye haykırdı...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirmesinin ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, artık ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu! Hadise Sonsuza dek diye haykırdı...

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Paris'te aşk tatiline çıkan ünlü şarkıcı, birlikte çekildikleri pozları 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu! Hadise Sonsuza dek diye haykırdı...

Mehmet Dinçerler ile Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı "I'll Be Your Gir"(Senin kızın olacağım) şarkısıyla paylaşan Hadise, kareye "Sonsuza dek" notunu düştü.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu! Hadise Sonsuza dek diye haykırdı...

İşte Hadise'nin sevgilisiyle el ele olduğu o romantik paylaşım...

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den el ele aşk pozu! Hadise Sonsuza dek diye haykırdı...
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