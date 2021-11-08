Hadise ile Mehmet Dinçerler'den el ele aşk pozu! Hadise "Sonsuza dek" diye haykırdı...

Özel hayatıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, kısa süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini ele güne ilan eden Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Mehmet Dinçerler'in ailesiyle tanıştığı ve ilişkisinin evlilik yolunda gittiği konuşulan şarkıcı, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'ten yeni bir paylaşımda bulundu. Paris'te aşk tazeleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler, romantik pozlarıyla hayranlarını mest etti.