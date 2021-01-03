Hadise ile Kaan Yıldırım aşkının ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Aşkları evliliğe doğru giderken ayrılan Hadise ile Kaan Yıldırım cephesinden her gün yeni bir sürpriz gelişme yaşanıyor. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan gelen haberler, yine kafa karıştırdı. Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı Seda Bakan'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti. 2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi.