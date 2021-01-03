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Haberler Galeri Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

sevgilisi 'la barıştı eski günlere geri döndü!

ile aşkının haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Aşkları evliliğe doğru giderken ayrılan Hadise ile Kaan Yıldırım cephesinden her gün yeni bir sürpriz gelişme yaşanıyor. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan gelen haberler, yine kafa karıştırdı. Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı 'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti. 2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:21
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

ile aşkının haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Aşkları evliliğe doğru giderken ayrılan Hadise ile Kaan Yıldırım cephesinden her gün yeni bir sürpriz gelişme yaşanıyor. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan gelen haberler, yine kafa karıştırdı. Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı 'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti. 2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde haberini duyuran ve iddialara göre aşklarına bir şans daha verdi. Hadise iddialara göre sevgilisinin evinden yaptı.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

2020 yılının en bomba aşkı belki de ve aşkıydı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra ise fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurmuştu.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

Herkes ikilinin evlilik haberini beklerken yılın son günlerinde ise ilişkisinin bitirdiğini söylemişti.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la barıştı eski günlere geri döndü!

haberlerinin ardından bu aşkın mimarı 'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

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