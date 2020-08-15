Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Şarkıcı Hadise şu sıralar aşkın doruklarında geziyor. Adeta mutluluktan ayakları yere basmayan Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a serenat yaptı. Şarkıcı Hadise Instagram story'sinde paylaştığı Sibel Can'ın yeni şarkısı Yalnız Beni Sev ile kendinden geçti. Duygusal şarkı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermede bulunan Hadise 'Yalnız beni beni sev' dedi. İşte oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Hadise'nin aşk dolu paylaşımı... Şarkıcı Hadise şu sıralar aşkın doruklarında geziyor. Adeta mutluluktan ayakları yere basmayan Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a serenat yaptı. Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde almıştı. Tatillerinde aşklarını ilan eden sevgililer Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şarkıcı Hadise Instagram story'sinde paylaştığı Sibel Can'ın yeni şarkısı Yalnız Beni Sev ile kendinden geçti. Duygusal şarkı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermede bulunan Hadise 'Yalnız beni beni sev' dedi. İşte oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Hadise'nin aşk dolu paylaşımı...