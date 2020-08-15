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'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi 'a "" göndermesi...

Şarkıcı şu sıralar aşkın doruklarında geziyor. Adeta mutluluktan ayakları yere basmayan Hadise, 'ın yeni şarkısı ile sevgilisi 'a serenat yaptı. story'sinde paylaştığı ile kendinden geçti. Duygusal şarkı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermede bulunan Hadise "Yalnız beni beni sev" dedi. İşte oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan ...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 12:15
Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Şarkıcı şu sıralar aşkın doruklarında geziyor. Adeta mutluluktan ayakları yere basmayan Hadise, 'ın yeni şarkısı ile sevgilisi 'a serenat yaptı.

Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu ile aşk yaşıyor.

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Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde almıştı.

Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Tatillerinde aşklarını ilan eden sevgililer ile sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Şarkıcı story'sinde paylaştığı 'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti.

Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

Duygusal şarkı ile sevgilisi 'a göndermede bulunan "Yalnız beni beni sev" dedi.

Hadise Sibel Can'ın yeni şarkısı ile kendinden geçti! Hadise'den sevgilsi Kaan Yıldırım'a Yalnız beni sev göndermesi...

İşte oyuncu ile mutlu bir birliktelik yaşayan 'nin aşk dolu paylaşımı...

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