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Haberler Galeri Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 21:43

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birlikte! Önce 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle sessiz sedasız nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, ardından da 30 Nisan Cumartesi günü yine basına kapalı bir şekilde nikah kıydı. Nikah sonrası Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı, burada iddialara cevap verdi ve hayranlarına evlendiğini resmi olarak duyurdu. Sosyal medyayı sık kullanan Hadise, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı, eşi Mehmet Dinçerler'le balayına çıktığı görüntüleri hayranlarının beğenisine sundu. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in balayından ilk kareler!

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle nikah kıydı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Ünlü şarkıcı Hadise, bugün sosyal medyadan yeni paylaşımda bulundu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in balayından ilk görüntüler! | Video

Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler!

HADİSE BALAYINDAN PAYLAŞIM YAPTI!

Ünlü şarkıcı Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ile birlikte çıktığı balayından bir video paylaştı.

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