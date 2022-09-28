Giriş Tarihi: 28.09.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 11:17

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Ünlü çift bugün boşanma protokolüne imza atacak. Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek. İşte tüm detaylar…