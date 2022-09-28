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Haberler Galeri Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!
Giriş Tarihi: 28.09.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 11:17

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Ünlü çift bugün boşanma protokolüne imza atacak. Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek. İşte tüm detaylar…

DENİZ YUSUFOĞLU
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

SANAT HAYATINI KISITLADI

Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönelik kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkilim Hadise'yi oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır'' denilmişti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

HADİSE TALEPTE BULUNMADI

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in arasındaki uyumsuzluklar kendini belli etmeye başladığında ayrı yaşamaya başladıkları ve evlilikleri fiilen son bulduğu belirtilen dilekçede, ''Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir'' denilmişti. Hadise'nin hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

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