Giriş Tarihi: 11.11.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 06:29

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Hadise, aradığı evi Yeniköy'de buldu. Sanatçı, Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı ve yakında taşınacağı haberleriyle ilgili soruya "Yeni evim hayırlı olsun bana. O kadarını söyleyeyim" diye cevap verdi.