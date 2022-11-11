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Haberler Galeri Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 06:29

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Hadise, aradığı evi Yeniköy'de buldu. Sanatçı, Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı ve yakında taşınacağı haberleriyle ilgili soruya "Yeni evim hayırlı olsun bana. O kadarını söyleyeyim" diye cevap verdi.

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

İkilinin avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcının, boşanma için Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

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Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

HADİSE'DEN MANİDAR HAREKET!
Hadise, 'Prenses' şarkısını seslendirirken, parçanın "İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" kısmında parmağındaki yüzüğü çıkarıp yere fırlatmıştı.

Hadise: Yeni evim hayırlı olsun! Yalısının değeri dudak uçuklattı!

Sahneye çıkarken siyah bir kostüm tercih eden ünlü şarkıcının yere fırlattığı yüzüğün; sahne performanslarda kullandığı aksesuarlardan bir parça olduğu öğrenilmişti.

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