Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:08Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:13
Hadise'nin 90'lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!
Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu. Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti. Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden Hadise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Hadise son olarak parlak mini elbisesine uyumlu, parlak çizmeleri ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin '90'lar disko' notu ile paylaştığı minili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğine övgüler yağan Hadise'nin 90'lar disko şıklığı...