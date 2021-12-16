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Haberler Galeri Hadise'nin 90'lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:13

Hadise'nin 90'lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu. Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti. Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden Hadise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Hadise son olarak parlak mini elbisesine uyumlu, parlak çizmeleri ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin '90'lar disko' notu ile paylaştığı minili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğine övgüler yağan Hadise'nin 90'lar disko şıklığı...

Hadise’nin 90’lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini sonlandırmasının ardından adı iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başlamıştı.. İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı.

Hadise’nin 90’lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor.

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Hadise’nin 90’lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu.

Hadise’nin 90’lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti.

Hadise’nin 90’lar disko şıklığı! Şarkıcı Hadise süper minisinin altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Mehmet Dinçerler ile aşk pozlarını sık sık paylaşan Hadise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor.

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