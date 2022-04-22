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Haberler Galeri Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 20:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 20:59

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması olarak gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirdi. İşte ayrıntılar!

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler bir yılı aşkın süredir birlikte!

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Mutlu birliktelikleri olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

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Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Geçtiğimiz haftalarda Hadise ve Dinçerler'in evliliği beklememek adına ise imam nikahı kıldığı iddia edildi.

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Bu iddialar sonrasında Hadise'nin hamile olduğu ve bu nedenle çiftin evlilik için acele ettiği bile ileri sürüldü.

Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?

Bir süredir Dinçerler'in işi için ABD'de bulunan çift, dün bir mekan çıkışında görüntülendi.

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