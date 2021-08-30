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Haberler Galeri Hadise'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...
Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 09:11

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

Şarkıcı Hadise, magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. El ele poz vererek ilişkisini ele güne ilan eden ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Göğüs dekolteli pembe-siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Hadise'nin paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Hadise'nin iddialı tercihini beğenirken, kimi de elbiseyi beğenmeyerek tepki gösterdi. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı...

Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

Hadise, derin dekoltesi olan elbisesiyle verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, hayranlarını ikiye böldü.

Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

Bazı hayranları Hadise'nin bu iddialı tercihini beğenirken, bazıları ise beğenmeyerek tepki gösterdi.

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Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olmaya başlamıştı. İkili sık sık kameralara mutluluk pozu veriyor.

Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

KAAN YILDIRIM: AYIP OLUR

Hadise'nin evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Yıldırım açıklamasında "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur" dedi.

Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

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