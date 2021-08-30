Hadise’nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...

KAAN YILDIRIM: AYIP OLUR

Hadise'nin evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Yıldırım açıklamasında "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur" dedi.