Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 09:11
Hadise'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Takipçileri ikiye bölündü...
Şarkıcı Hadise, magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. El ele poz vererek ilişkisini ele güne ilan eden ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Göğüs dekolteli pembe-siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Hadise'nin paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Hadise'nin iddialı tercihini beğenirken, kimi de elbiseyi beğenmeyerek tepki gösterdi. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı...