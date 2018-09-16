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'nin hesabı tutmadı!

Giriş Tarihi: 16.09.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 13:39
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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

Geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açan şarkıcının bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı.

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı, iddiaya göre Türkiye'de vergi ödememek için tüm mal varlığını şirket sahibi ablasının üzerine yaptı

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

. 13 yıldır şöhret olduğu Türkiye'de üzerine kayıtlı sadece bir evi olan , emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak için gayrimenkullerini ablasının üzerine kaydettirdi.

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

HESABI TUTMADI

Ablasının İstanbul'daki menajerlik şirketi sayesinde vergi ödemekten kurtulan şarkıcı, iddiaya göre araçlarını da Hülya Açıkgöz'ün üzerine kaydettirdi.

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

Bu sayede yakıt masrafını da şirketin gideri gibi gösterip kâra geçmeyi amaçlayan popçunun planı, suya düştü.

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

Saklambaç'ın özel haberinde yer alan iddiaya göre, annesinin "Tüm mal varlıkların, kardeşlerinle ortak. Senin malın, onların da malı" demesiyle küplere binen popçunun ailesiyle arası açıldı.

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'nin hesabı tutmadı!
Hadise'nin hesabı tutmadı!

, ilk iş olarak da ablasının üzerindeki mallarını almak için mahkemeye koştu. Ancak konuşulanlara göre, Hülya Açıkgöz'ün üzerindeki malları kardeşine vermeye niyeti yok.

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