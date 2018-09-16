Hadise'nin hesabı tutmadı!

Geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açan şarkıcının bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı. Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı, iddiaya göre Türkiye'de vergi ödememek için tüm mal varlığını şirket sahibi ablasının üzerine yaptı . 13 yıldır şöhret olduğu Türkiye'de üzerine kayıtlı sadece bir evi olan Hadise, emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak için gayrimenkullerini ablasının üzerine kaydettirdi. HESABI TUTMADI Ablasının İstanbul'daki menajerlik şirketi sayesinde vergi ödemekten kurtulan şarkıcı, iddiaya göre araçlarını da Hülya Açıkgöz'ün üzerine kaydettirdi. Bu sayede yakıt masrafını da şirketin gideri gibi gösterip kâra geçmeyi amaçlayan popçunun planı, suya düştü. Saklambaç'ın özel haberinde yer alan iddiaya göre, annesinin 'Tüm mal varlıkların, kardeşlerinle ortak. Senin malın, onların da malı' demesiyle küplere binen popçunun ailesiyle arası açıldı. Hadise, ilk iş olarak da ablasının üzerindeki mallarını almak için mahkemeye koştu. Ancak konuşulanlara göre, Hülya Açıkgöz'ün üzerindeki malları kardeşine vermeye niyeti yok.