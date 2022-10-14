Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
07:58
Hadise'nin mini etekli pozları Instagram'ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise uzun süre magazin gündemini sallamıştı. Hadise, biten evliliğin ardından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sanatçının mini etekli paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Hadise'ye takipçilerinden, ""Ayrılığın şerefine çok güzelsin" yorumları geldi.