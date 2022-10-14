Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.