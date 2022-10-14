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Haberler Galeri Hadise'nin mini etekli pozları Instagram'ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”
Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 07:58

Hadise'nin mini etekli pozları Instagram'ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise uzun süre magazin gündemini sallamıştı. Hadise, biten evliliğin ardından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sanatçının mini etekli paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Hadise'ye takipçilerinden, ""Ayrılığın şerefine çok güzelsin" yorumları geldi.

Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.

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Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili yollarını ayırdı.

Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Hadise’nin mini etekli pozları Instagram’ı yıktı! “Ayrılığın şerefine çok güzelsin”

Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı. Düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlıklar yaşayan çift, magazin gündeminde uzunca bir süre yer aldı.

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