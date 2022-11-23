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Haberler Galeri Hadise'nin ardından Seren Serengil'den olay sözler! "Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim"
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:00

Hadise'nin ardından Seren Serengil'den olay sözler! "Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim"

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia etmişti. Bu iddianın ardından bir paylaşım yapan Hadise, duruma isyan etti. Hadise'ye yanıt veren Serengil ise iddialarının arkasında durarak sabah programda kanıtlarını açıklayacağını söyledi. İşte detaylar...

Hadise’nin ardından Seren Serengil’den olay sözler! Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia etmişti.

Hadise’nin ardından Seren Serengil’den olay sözler! Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim

Bu iddianın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hadise, ateş püskürdü.

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Hadise’nin ardından Seren Serengil’den olay sözler! Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim

Hadise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!

Hadise’nin ardından Seren Serengil’den olay sözler! Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

Hadise’nin ardından Seren Serengil’den olay sözler! Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim

"BU YAPILAN ÖZEL HAYATIMA TECAVÜZ"
Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ!

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