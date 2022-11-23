Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
11:00
Hadise'nin ardından Seren Serengil'den olay sözler! "Reza yayın yasağı aldır, haberler çıkarsa intihar ederim"
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia etmişti. Bu iddianın ardından bir paylaşım yapan Hadise, duruma isyan etti. Hadise'ye yanıt veren Serengil ise iddialarının arkasında durarak sabah programda kanıtlarını açıklayacağını söyledi. İşte detaylar...