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Haberler Galeri Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 21:05

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

Ünlü şarkıcı Hadise, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğü çok konuşulmuştu. Ünlü iş insanının verdiği yüzüğün borçları yüzünden geri alınacağı konuşulurken ünlü şarkıcı sessizliğini korumuştu. Geçtiğimiz ay, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, yeni pozuyla gündeme yine oturdu. Ünlü şarkıcı bugünkü paylaşımında yüzüğüyle poz verdi. İşte yüzüğüyle şov yapan ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan Hadise'nin o pozu!

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

Ünlü şarkıcı Hadise, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi aldı.

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

ORTAYA BİRÇOK İDDİA ATILMIŞTI

Bu sürpriz evlilik teklifi, sosyal medyada çok konuşulmuş ve ortaya birçok iddia atılmıştı.

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

BORÇLARI NEDENİYLE YÜZÜĞÜN GERİ ALINACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

3 milyon TL değerindeki yüzükle ilgili ortaya atılan iddialardan biri ise; Mehmet Dinçerler'in borcu nedeniyle yüzüğün ünlü şarkıcıdan geri alınacağı idi.

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ

İddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen törenle Çırağan Sarayı'nda evlendi.

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