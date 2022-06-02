Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 21:05

Hadise’nin yüzüğünün Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden elinden alınacağı konuşuluyordu! İşte Hadise’nin ‘yüzük bende’ pozu!

Ünlü şarkıcı Hadise, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğü çok konuşulmuştu. Ünlü iş insanının verdiği yüzüğün borçları yüzünden geri alınacağı konuşulurken ünlü şarkıcı sessizliğini korumuştu. Geçtiğimiz ay, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, yeni pozuyla gündeme yine oturdu. Ünlü şarkıcı bugünkü paylaşımında yüzüğüyle poz verdi. İşte yüzüğüyle şov yapan ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan Hadise'nin o pozu!