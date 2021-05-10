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Haberler Galeri Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 06:07

'ye benzetilen güzel oyuncu ! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

, hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem olmuştu. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Pınar Altuğ, 'ye benzetilmişti. Pınar Altuğ yeni imajının . Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen " verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.

Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan , yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmıştı. 'ye benzetilen güzel oyuncu, bu kez cevabıyla değil itirafıyla adından söz ettirdi.

Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

hesabını aktif olarak kullanan , son fotoğraflarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış hatta 'ye benzetmişti.

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Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

SIRRINI AÇIKLADI
Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen " verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.

Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği ve Su adında bir kızı olan 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve candır" diyerek yaptırmadığını açıkladı.

Hadise'ye benzetilen güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

YEMEK MASASI PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Birkaç gün önce de yemek masasının fotoğrafını yayınlayan , takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt vermiş ve "O yemeği bulamayanlar 'a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirmişti.

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