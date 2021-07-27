Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili tam gaz devam ediyor...

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıldır sürdürdüğü inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.