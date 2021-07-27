Hadise'ye poz veren Mehmet Dinçerler'den kas şov! Hadise ile sürpriz aşkı Mehmet Dinçerler'in Tulum tatili tam gaz devam ediyor...

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yapıyor. Tatilde çekilen fotoğraflarıyla ilişkileri belgelenen ikili, sosyal medyada birlikte olmasa da kendi tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Özellikle Hadise'den sonra mercek altına alınan Dinçerler, kaslı pozlarıyla bir hayli ilgi gördü. Kas şov yapan Mehmet Dinçerler'e hayranlarından beğeni yağdı...