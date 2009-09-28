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Haberler Galeri Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Giriş Tarihi: 28.09.2009 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:27

Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009

Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Arda’nın Sinem’den yardım aldığı kitabın tanıtımı yapıldı
Sinem Kobal ile görüntülendiği zaman “Kitap yazıyoruz” diye açıklama yapan Arda Turan’ın kitabı tanıtıldı!
Nike’ın İstanbul için hazırlanan, ‘Icons In İstanbul’ kitabı Babylon’da verilen bir partiyle tanıtıldı. Kitapta futbolcu Arda Turan, tekvandocu Azize Tanrıkulu, basketbolcu Kerem Tunçeri gibi İstanbul’un öne çıkan isimlerinin hayatları yer aldı. Daha önce defalarca oyuncu Sinem Kobal ile görüntülenen ve “Sinem arkadaşım, kitabıma yardım ediyor” diyen Arda Turan gecede de, “Bu kitabın yazılmasında bana destek veren Sinem Kobal’a teşekkür ediyorum” dedi. Tuba Ünsal, Cengiz Abazoğlu ve Ayşe Boyner gibi renkli isimlerin katıldığı partide Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner kıyafeti ve dövmesi ile dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen Boyner bir arkadaşı ile hasret giderirken objektiflere yansıdı.
Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Dünyanın en güzel 6 spikerinden biriyim!
'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına giren spor spikeri Burcu Esmersoy düzeltme yaptı: Altıncı değil, ilk 6'nın içindeyim!
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Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Şeritli çoraplı Süreyya!
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 'gösterişli' giyim tarzını sürdürüyor. Ankaralı sevgilisi Barış Demirok ile önceki akşam Anjelique Bar'a giden Yalçın; şeritli çorapları ve kafesli botlarıyla dikkat çekti. Anjelique'den çıkıp, yürüyerek Reina'ya giden Süreyya, yol boyunca fotoğraflarının çekilmesine hiç tepki vermedi. Sosyetik güzel Reina'da sadece yarım saat kaldı.
Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Sonunda yakalandı!
Yakışıklı dizi oyuncusu ve sunucu Vatan Şaşmaz, önceki gün ilk kez sevgilisi ile görüntülendi. Bebek- Ortaköy sahilinde turlarken objektiflere yakalanan Şaşmaz, "Bizi tam dondurma yerken yakaladınız, çok farklı bir fotoğraf oldu" diye espri yaptı.
Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009
Uzan çifti kayboldu!
Bayramdan önce, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ile eşi Alara Uzan’ın boşandığına dair dedikodular kulağıma geldi! Hoş, başta pek ihtimal vermesem de, araştırdım! Haberi ilk ağızdan teyit etmek için de çifti aradım; ancak yaklaşık 15 gündür çabalarım hep boşa gitti. Çünkü ikisin de cebi sürekli kapalıydı! Çiftin neredeyse her gün görüştükleri arkadaşlarından da yardım istedim. Ama onlar da hiçbir şekilde çifte ulaşamadıklarını söyleyince içime bir kurt düştü! Tabii bu dedikodular dallanıp, budaklandı. Bunun üstüne Cem Uzan’ın avukatı dedikoduları yalanlayan bir açıklama yaptı! Ama bence bu ortadan kaybolmanın altından bir şey çıkacak; ne olduğunu da yaşayıp hep beraber göreceğiz!!!
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