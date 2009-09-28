Magazin gündeminden başlıklar 28/09/2009

Arda’nın Sinem’den yardım aldığı kitabın tanıtımı yapıldı Sinem Kobal ile görüntülendiği zaman “Kitap yazıyoruz” diye açıklama yapan Arda Turan’ın kitabı tanıtıldı! Nike’ın İstanbul için hazırlanan, ‘Icons In İstanbul’ kitabı Babylon’da verilen bir partiyle tanıtıldı. Kitapta futbolcu Arda Turan, tekvandocu Azize Tanrıkulu, basketbolcu Kerem Tunçeri gibi İstanbul’un öne çıkan isimlerinin hayatları yer aldı. Daha önce defalarca oyuncu Sinem Kobal ile görüntülenen ve “Sinem arkadaşım, kitabıma yardım ediyor” diyen Arda Turan gecede de, “Bu kitabın yazılmasında bana destek veren Sinem Kobal’a teşekkür ediyorum” dedi. Tuba Ünsal, Cengiz Abazoğlu ve Ayşe Boyner gibi renkli isimlerin katıldığı partide Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner kıyafeti ve dövmesi ile dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen Boyner bir arkadaşı ile hasret giderirken objektiflere yansıdı. Dünyanın en güzel 6 spikerinden biriyim! 'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına giren spor spikeri Burcu Esmersoy düzeltme yaptı: Altıncı değil, ilk 6'nın içindeyim! Şeritli çoraplı Süreyya! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 'gösterişli' giyim tarzını sürdürüyor. Ankaralı sevgilisi Barış Demirok ile önceki akşam Anjelique Bar'a giden Yalçın; şeritli çorapları ve kafesli botlarıyla dikkat çekti. Anjelique'den çıkıp, yürüyerek Reina'ya giden Süreyya, yol boyunca fotoğraflarının çekilmesine hiç tepki vermedi. Sosyetik güzel Reina'da sadece yarım saat kaldı. Sonunda yakalandı! Yakışıklı dizi oyuncusu ve sunucu Vatan Şaşmaz, önceki gün ilk kez sevgilisi ile görüntülendi. Bebek- Ortaköy sahilinde turlarken objektiflere yakalanan Şaşmaz, 'Bizi tam dondurma yerken yakaladınız, çok farklı bir fotoğraf oldu' diye espri yaptı. Uzan çifti kayboldu! Bayramdan önce, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ile eşi Alara Uzan’ın boşandığına dair dedikodular kulağıma geldi! Hoş, başta pek ihtimal vermesem de, araştırdım! Haberi ilk ağızdan teyit etmek için de çifti aradım; ancak yaklaşık 15 gündür çabalarım hep boşa gitti. Çünkü ikisin de cebi sürekli kapalıydı! Çiftin neredeyse her gün görüştükleri arkadaşlarından da yardım istedim. Ama onlar da hiçbir şekilde çifte ulaşamadıklarını söyleyince içime bir kurt düştü! Tabii bu dedikodular dallanıp, budaklandı. Bunun üstüne Cem Uzan’ın avukatı dedikoduları yalanlayan bir açıklama yaptı! Ama bence bu ortadan kaybolmanın altından bir şey çıkacak; ne olduğunu da yaşayıp hep beraber göreceğiz!!! Kahkaha krizi tuttu! Ünlü televizyoncu Saba Tümer, erkek arkadaşıyla birlikte eğlendiği mekandan çıkarken Süper Star Life kameralarına yakalandı. Tümer. Ortaköy'deki bir mekandan çıkarken karşısında kameraları görünce gülme krizine tutuldu. Tümer, kahkahalarıyla önce ciddi duran sevgilisini de güldürmeyi başardı. Rihanna Venedik'i çizmeleriyle fethetti Yeni albüm kayıtlarından fırsat bularak kısa bir tatile çıkan ünlü şarkıcı Rihanna, arkadaşlarıyla birlikte Venedik'e gitti. Bol bol alışveriş yapan seksi şarkıcı deri mini eteği ve çivi topuklu çizmeleriyle sokakları arşınladı. Rihanna önlerine sarı gölgeler attırdığı yeni saç rengiyle Venedikliler'den tam puan aldı. Alkollü aşıklar Nejat İşler ve sevgilisi Berrak Tüzünataç, Ayaklı Gazete'nin haberine göre önceki gece Taksim'de olay çıkardı. Kaldıkları otele taksiyle gelen ve alkollü oldukları gözlenen aşıklardan İşler'in bir muhabire kafa attığı, Tüzünataç'ın da çirkin el hareketleri yaptığı iddia edildi. Otele girdikten sonra ise güzel oyuncu basına el sallarken görüntülendi. Hayalim gerçek oldu Sumru Yavrucuk'la oynuyorum! TRT 1'de yayınlanan 'Bahar Dalları' dizisinde 'Altan' karakterini oynayan Ümit Olcay: Sumru Yavrucuk'la bir yıl önce tanıştığımda 'İnşallah bir gün sizinle aynı projede oynamak isterim' demiştim. Aradan geçen bir yıldan sonra karşıma gelen proje bu oldu! Atatürk makyajını yabancılar yapamaz Yaptığı ilginç makyajlarla adından söz ettiren makyör Çetin Koyuncu, bugüne kadar çeşitli projelerde Atatürk'e benzetmek için oyunculara yapılan makyajları başarısız buluyor: Çünkü bu makyajları yabancılar yapıyor. Bıraksınlar bir de ben yapayım! Kalp acısına iyi gelen şarkılar yaparım 'Türk Kalp Vakfı' tarafından 'iyi kalpli' olduğu için ödüllendirilen şarkıcı Bengü, 'Benim yaptığım iş zaten kalp işi, gönül işi. İyi kalpli olmaya çalışıyorum ve kalp acısına iyi gelen şarkılar yapıyorum' diye konuştu. Evliliği düşünmedim ama karşı da değilim İkinci kez baba olmaya hazırlanan Matthew McConaughey, People dergisine konuştu: Evliliğe karşı değilim, Camila ile ilişkimizi zamana bıraktık Son yıllarda Hollywood'un en çok tercih edilen aktörlerinden birisi olan Matthew McConaughey, hem özel hayatında hem de kariyerinde mutlu günler geçiriyor. Başrolünü Jennifer Garner'la paylaştığı yeni filmi 'Hayalet Sevgililerim' filminin gösterdiği başarı sayesinde keyfi yerinde olan ünlü aktör, önümüzdeki aylarda doğacak yeni bebeğinin heyecanını yaşıyor. İşte Matthew McConaughey'nin ilişkisiyle ilgili People dergisine yaptığı samimi açıklamalar: Oğlum Levi'nin doğumundan sonra hayatımda yeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Babalık harika bir macera. Formula 1 için sahneye çıktı Bu yıl Singapur'un ev sahipliğini yaptığı Formula 1 Grand Prix için düzenlenen organizasyonda Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce sahne aldı. McLaren Formula 1 takımının desteklediği ünlü şarkıcı, konserde şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturdu. Albüm çıksın konuşurum! Kasketiyle Bebek'te görüntülenen Burak Kut, yeni albümüyle ilgili konuştu: 'Suskunluk dönemindeyim, albüm çıktıktan sonra konuşacağım.' Gerekirse öpüşme sahnesi çekiyoruz 'Yaprak Dökümü' dizisinin sevilen oyuncuları önceki gün bir alışveriş merkezinin düzenlediği imza gününde biraraya geldi. Üç yıldır ekrana gelen diziyle Türkiye'nin en tanınmış isimleri haline gelen Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Ahmet Saraçoğlu ve Kıvanç Kasabalı hayranlarına yüzlerce kart imzaladı fotoğraf çektirdi. Minik Serçe’ye memleketinde güvenlik önlemi Her sene farklı bir şehirde kuruluş yıldönümlerini kutlama kararı alan Teknosa’nın 9. yıl kutlamaları, BKM’nin organizasyonuyla bu yıl İzmir’de gerçekleşti. Firmanın doğum günü etkinlikleri önceki akşam Sezen Aksu konseri ile başladı. Kendi memleketinde dinleyicisiyle buluşan Aksu’nun ‘demokratik açılım’a verdiği destekten ötürü olası bir protestoyu önlemek için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Konser saatinden 15 dakika sonra sahneye çıkan Aksu sevenlerine en sevilen eski ve yeni şarkılarını söyledi. İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konseri izleyenler arasında oyuncu Engin Günaydın da yer aldı. Çocukların dizilerde oynamasını istemem! Kanaltürk ekranlarında Elif Korkmazel'in sunduğu 'Bugün Ne Pişirsem?' programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, çocukların dizilerde oynamasını tasvip etmediğini söyledi. ONLARLA ÇALIŞMAK ZOR! 'Son Bahar' dizisinde iki çocuk oyuncuları olduğunu söyleyen Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Çocuklar, bulundukları ortama çabuk adapte oluyor. Onun devamı gelmediğinde de hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ruh halleri her gün aynı olmuyor. Canları istediğinde bazı şeyleri yapıyor ya da yapmıyorlar. Onlarla iş yapmak kolay değil!' (Televizyon Gazetesi) Keşke yıllar önce anne olsaymışım İşadamı Murat Ersönmez ile evlenen ve 'Defne' adında bir kızı olan Sinem Güven, 'Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Keşke yıllar önce anne olsaydım' dedi. Önceki gün kızı Defne ile Bebek Parkı'nda görüntülenen Güven; aralık ayında yeni bir proje ile gündeme geleceğini belirterek, 'Bu ne bir televizyon programı, ne bir televizyon dizisi ne de sinema filmi... Çok şaşıracaksınız!' diye konuştu. Diziyi seyrettiyseniz bize de anlatsanıza... Star TV'nin yeni dizisi 'Kül ve Ateş'in oyuncuları Şerif Sezer, Hakan Balamir, Başak Köklükaya ve Erkan Bektaş, CNN Türk'te Saba Tümer'in programına konuk oldular. Yayına katılmak için Antakya'dan İstanbul'a uçakla gelen Şerif Sezer, çekimler nedeniyle birçok oyuncunun diziyi izleme imkanı bulamadığını, kendisinin de ancak iki bölüm izleyebildiğini söyledi. Başak Köklükaya ise birinci bölümü izlediğini ancak ikinci bölümü izleyemediğini söyleyerek Saba Tümer'e espriyle 'Seyrettiyseniz anlatsanıza' dedi. (Televizyon Gazetesi) 49'uncu yaşını sette kutladı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle ilgi odağı olan 'Bahar Dalları' dizisinin setinde sürpriz doğum günü heyecanı yaşandı. Çekimleri Eyüp Belediyesi Ensari Konağı'nda gerçekleşen dizide, önceki gün Sumru Yavrucuk, yeni yaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Set ekibinin sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavrucuk, pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesti. Ünlü oyuncu 49 yaşına girdiğini açıkladı. Oynadığı klip gerçek oldu! Emre Altuğ'un 'Aşk-ı Kıyamet' şarkısının klibinde rol alan Günaydın için oynadığı klip gerçek oldu. Eşi Güneş Hanım'ı 2005'te kaybeden Günaydın; klipte eşini kaybetmiş bir adamın dramını oynuyor. Adam bir tekerlekli sandalyeyi sanki eşi oturuyormuş gibi sokaklarda dolaştırıyor. Söz Sende programında klipten sonra eşinin 'O sandalyeyi hiç boş bırakmayacağım' dediğini anlatan Günaydın, 'Maalesef o sandalye şimdi boş' dedi. (Televizyon Gazetesi) Efes'in koçu muradına erdi Efes Pilsen Basketbol Takımı'nın koçu Ergin Ataman, iki yıldır birlikte olduğu Berna Uçkun ile evlendi ve 'aradığı aşkı bulduğunu' söyledi. Adile Sultan Yalısı'ndaki düğüne 300 davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Lütfi-Ülkü Arıboğan üstlendi. Düğüne Efes Pilsen Basketbol Takımı'nın sahibi Tuncay Özilhan', Kerem Tunçeri, Arzu-Mehmet Kunt katıldı. Bedava ayı rolü oynarım Cem! Komedyen Ceyhun Yılmaz, Süper Star Life'a açıkladı: 'Ustamız Cem Yılmaz'ı arayıp, 'Yahşi Batı'da ücretsiz rol alır, bir ayıyı bile canlandırırım' dedim. Rol vermedi ama olsun, muhteşem bir film yaptı.' Podyumun kraliçeleri aynı tanıtımda buluştu 90'lı yıllarda podyumlara damgasını vuran Eva Herzigova, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer Milano Moda Haftası için biraraya geldi. 40'lı yaşlarda olan üç model görüntüleriyle 10 yıl önceki hallerini aratmadı. Dolce Gabbana'nın yeni parfümü 'Anthology'nin tanıtımına katılan üç model, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Çocuklarım için en büyük destek annem Gossip Girl' dizisinin yıldızı iki çocuk annesi Kelly Rutherford, yaşadığı sancılı boşanma sürecinde tüm desteği annesinden aldığını açıkladı. İki çocuk annesi ünlü aktris, 'Annem bana destek olduğu için çok şanslıyım. Hermes iki, Helena ise sadece üç aylık. İkisinin de bakımı gerçekten çok zor' dedi. Bu kez şehirde ilişkiler ve aşklar çok karışacak! Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan 'Sex and the City 2' ile ilgili merak edilenleri In Touch dergisi derledi. İşte buram buram aşk kokan ikinci filmin detayları Samantha eski aşkına dönüyor Filmin çapkın karakteri Samantha Jones, ilk filmde büyük aşk yaşadığı ancak terk ettiği Smith'e geri dönüyor. Hâlâ Smith'i sevdiğini anlayan Samantha, tekrar kanser hastalığının nüksettiğini düşünerek vakit kaybetmeden Smith'i hayatında istiyor. Samantha Jones karakterinin çekimleri için geçtiğimiz günlerde New York'a giden Kim Cattrall yoğun ilgiyle karşılandı. Miranda kariyerini değiştiriyor Başarılı bir kariyere sahip olan Miranda, ilk filmde sorunlar yaşadığı eşi Steve'le tüm sorunlarını hallediyor ve oğlu Brady ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Cynthia Nixon'ın canlandırdığı Miranda, başarılı olduğu avukatlık kariyerine ara verip eşiyle birlikte bir restoran açmayı planlıyor. Ekonomik kriz onları da vuracak İlk filmde Mr.Big'le evlenerek muradına eren Carrie Bradshaw'u, ikinci filmde maddi zorluklar bekliyor. Setten sızan haberlere göre, ekonomik kriz yeni evli çifti de vuruyor. Carrie ve Mr.Big bir dönem zengin arkadaşları Charlotte ve Harry'nin evine taşınmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sahnenin çekimi için New York'ta sette görüntülenen Sarah Jessica Parker ve Chris Noth'un parasızlıkla ilgili yaptıkları diyalog dikkat çekti. Sahnede Mr.Big, Carrie'yi maddi durumlarını fark etmesi için uyarıyor. Araları bozuluyor Mutlu evlilikleriyle serinin gözdesi Charlotte ve Harry, ikinci filmde zorlu bir süreçten geçiyor. Kristin Davis ve Evan Handler'ın hayat verdiği Charlotte ve Harry'nin arasına bu kez kara kedi giriyor. Charlotte eşinin kendisini aldattığını düşünerek evinden ayrılıyor. Carrie 80'leri geri getiriyor İkinci filmin New York'ta süren çekimlerinde Carrie Bradshaw, 80'li yılları hatırlatan kostümleriyle dikkat çekmişti. Her zaman şık ve güzel Tarzıyla dikkat çeken Carrie Bradshaw, ikinci filmde de ünlü modacıların elbiselerinden ve ayakkabılarından vazgeçmiyor. Emekliliğinde vergi rekortmeni oldu! 2.5 yıl önce işlerini tasfiye edip, aktif çalışma hayatından çekilen Celal Çapa şahsi geliri ile vergi rekortmeni oldu! Yaklaşık 40 yıl iş hayatının içinde olan Çapa, aktif döneminde sahip olamadığı bu ödüle, emekliliğinde sahip olmayı başardı! Galata Vergi Dairesi’nin gelir mükellefleri içinde 2008 yılı itibariyle 48. sırada yer almış. Danışmanlık ve kira geliri ile geçinen Çapa, eline geçeni net şekilde vergilendirince teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş. Vergi rekortmeni olduğu için çok sevindiğini söyleyen Çapa’nın, “Durumu benden daha iyi olanların bu listede olması gerekirdi” lafı da çok düşündürücü tabi!!! Kalbi kırık kankalar Yedi yıllık sevgilisi Eda Taşpınar’dan ayrılan Nurettin Hasman ile üç aylık eşi Şebnem Işık’tan boşanan Emre Ergani tam anlamıyla kanka olup çıktı! Dostlukları zaten çok eskiye dayanıyordu tabii ama her ikisi de bekar kalınca artık hep birlikte arz-ı endam eylemeye başladılar. Nereye gitsem, Hasman ile Ergani’yi birlikte görüyorum. Geçenlerde de Beymen Brasserie’deydiler; baş başa vermiş, bir şeyler konuşuyorlardı. Şu sıralar her ikisinin de kalbi kırık olduğu için herhalde birbirlerinin halinden çok iyi anlıyorlar. Bakalım bu kankalığı, yeni bir aşka yelken açıp ilk kim bozacak!!! O film Oscar için yeterli kriterlere sahip değil! Oscar aday adaylığını bir oy farkla ‘Güneşi Gördüm’ filmine kaptıran ‘Nokta’nın yönetmeni Derviş Zaim, ‘Güneşi Gördüm’ün adaylık kriterlerine uymadığını söyledi.