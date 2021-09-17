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Haberler Galeri Hakan Baş'ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! "Üçüncü şahıslar..."
Giriş Tarihi: 17.09.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 17:17

Hakan Baş'ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! "Üçüncü şahıslar..."

Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirmişti. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Bensu Soral, sonunda konuştu. Soral, evliliğindeki sıkıntıları ilk kez anlattı.

Hakan Baş’ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! Üçüncü şahıslar...

Oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında Hakan Baş ile nikah masasına oturmuştu. Muhteşem bir düğünle evlenen çiftin, üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.

Hakan Baş’ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! Üçüncü şahıslar...

ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.

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Hakan Baş’ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! Üçüncü şahıslar...

Bensu Soral ile Hakan Baş "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

Hakan Baş’ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! Üçüncü şahıslar...

Bensu Soral, dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gitti.

Hakan Baş’ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! Üçüncü şahıslar...

DEĞİŞİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ!

Program öncesi muhabirler ile sohbet eden Soral, sorulara da yanıt verdi.

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