Hakan Baş'ın ihanetine uğradığı konuşulan Bensu Soral ilk kez konuştu! "Üçüncü şahıslar..."

Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirmişti. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Bensu Soral, sonunda konuştu. Soral, evliliğindeki sıkıntıları ilk kez anlattı.