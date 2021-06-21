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Haberler Galeri Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı "Oğlu daha büyük duruyor”
Giriş Tarihi: 21.06.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 07:15

'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! 'in paylaşımına yorum yağdı "Oğlu daha büyük duruyor”

Ünlü şarkıcı , 60 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Müzik dünyasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Hakan Peker, sesi ile görüntüsüyle neredeyse hiç değişmedi. Özel hayatı ile çok göz önünde bulunmayan Hakan Peker son olarak oğlu 'in Babalar Günü paylaşımı ile gündeme geldi. , babasıyla çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı. Burak Peker ile babası Hakan Peker'e yorum yağdı. Sosyal medyada "Oğlu daha büyük duruyor", "Arkadaş gibiler" yorumları yapıldı. İşte son dönemde adı estetik operasyonlarla da anılan Hakan Peker'in oğlu Burak Peker...

Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı Oğlu daha büyük duruyor”

Ünlü şarkıcı , 60 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Müzik dünyasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Hakan Peker, sesi ile görüntüsüyle neredeyse hiç değişmedi.

Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı Oğlu daha büyük duruyor”

Özel hayatı ile çok göz önünde bulunmayan son olarak oğlu 'in Babalar Günü paylaşımı ile gündeme geldi.

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Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı Oğlu daha büyük duruyor”

'in oğlu , babasıyla çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı Oğlu daha büyük duruyor”

'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı Oğlu daha büyük duruyor”

ile babası 'e yorum yağdı.

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.

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