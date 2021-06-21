Giriş Tarihi: 21.06.2021 07:06Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 07:15
Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı! Burak Peker'in paylaşımına yorum yağdı "Oğlu daha büyük duruyor”
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 60 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Müzik dünyasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Hakan Peker, sesi ile görüntüsüyle neredeyse hiç değişmedi. Özel hayatı ile çok göz önünde bulunmayan Hakan Peker son olarak oğlu Burak Peker'in Babalar Günü paylaşımı ile gündeme geldi. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, babasıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Hakan Peker'in oğlu ile fotoğrafı şaşkınlık yarattı. Burak Peker ile babası Hakan Peker'e yorum yağdı. Sosyal medyada "Oğlu daha büyük duruyor", "Arkadaş gibiler" yorumları yapıldı. İşte son dönemde adı estetik operasyonlarla da anılan Hakan Peker'in oğlu Burak Peker...