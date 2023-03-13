Giriş Tarihi: 13.03.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 21:59

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bir süredir ilişkilerini gizlerken resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ünlü çift, Paris tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülendi ve ikilinin aşkları belgelendi. Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi. Gazeteciler bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i el ele görüntüledi. İşte ayrıntılar!