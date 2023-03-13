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Haberler Galeri Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 21:59

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bir süredir ilişkilerini gizlerken resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ünlü çift, Paris tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülendi ve ikilinin aşkları belgelendi. Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi. Gazeteciler bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i el ele görüntüledi. İşte ayrıntılar!

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

Son dönemin parlayan yıldız oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra bir süredir özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

Hande Erçel, aradığı aşkı sonunda iş insanı Hakan Sabancı'da buldu.

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Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

Çıkan dedikodular karşısında önce sessizliklerini koruyan ikili, Paris tatili dönüşü ilk kez birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

AŞKLARI BELGELENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Paris'e giden ünlü çift, havalimanı dönüşünde birlikte görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel tatil dönüşü ilk kez el ele görüntülendi!

FİNLANDİYA DÖNÜŞÜ GAZETECİLERE YAKALANDILAR

Paris tatili sonrası bu kez de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi.

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