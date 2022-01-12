Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkına kaptırmıştı...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:29

Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkına kaptırmıştı...

SİBEL Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi. Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Müstakbel damadı ile poz veren Hakan Ural'dan kızı Melisa'nın ilişkisi ile ilgili ilk açıklama geldi.

Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

Zehra'dan ayrılan genç iş insanı hızlı çıktı. Gönlünü bir başka ünlü güzele kaptırdı.

Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi.

Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

GÖZLERDEN UZAK

Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü.

SON DAKİKA