Hakan Ural kızı Melisa Ural’ın ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırmıştı...

SİBEL Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi. Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Müstakbel damadı ile poz veren Hakan Ural'dan kızı Melisa'nın ilişkisi ile ilgili ilk açıklama geldi.