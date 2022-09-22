Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.