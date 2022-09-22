Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
08:34
Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!
ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Aldatmak! Aile mahkemesi hâkimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak" ilk bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Vahide Perçin'in başrolünü üstlendiği dizide dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırların olduğu ortaya çıkacak. Madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor durumlara yol açacak.