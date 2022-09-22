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Haberler Galeri Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:34

Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Aldatmak! Aile mahkemesi hâkimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak" ilk bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Vahide Perçin'in başrolünü üstlendiği dizide dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırların olduğu ortaya çıkacak. Madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor durumlara yol açacak.

Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Ailenizin her bir ferdinin size yalan söylediğini anladığınızda ne yaparsınız?

Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir.

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Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır.

Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmakta, kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

Hakim Güzide’nin ailesindeki büyük sırlar ile imtihanı başlıyor! Aldatmak bu akşam izleyiciyle buluşuyor!

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.

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