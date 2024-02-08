Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

"BU DÜNYAYI CENNET YAPTIN BANA"

Korel boyunu geçen ve oldukça büyüyen oğlu Ali'yle sarılırken fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp fotoğraflarının altına ise, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" notunu ekledi.