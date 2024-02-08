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Haberler Galeri Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 21:37

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz gün Bergüzar Korel, ilk göz ağrı oğluyla pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu, bugün ise oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı. Boyunu geçen oğlunun doğum gününü duygusal sözlerle kutlayan ünlü oyuncu, 'Bu dünyayı cennet yaptın bana…' sözleriyle kalplere dokundu. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Ali ve o duygusal kutlama!

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

ÇOCUKLARINI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORLAR

Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten ünlü çiftten Korel, geçtiğimiz gün bu kararı bozdu ve ilk göz ağrını paylaştı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

İLK GÖZ AĞRI OLAN OĞLUNU PAYLAŞTI

Korel, geçtiğimiz gün sosyal medyada ilk oğlu Ali'yi paylaştı. Bugün ise oğlunun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!

"BU DÜNYAYI CENNET YAPTIN BANA"

Korel boyunu geçen ve oldukça büyüyen oğlu Ali'yle sarılırken fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp fotoğraflarının altına ise, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" notunu ekledi.

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