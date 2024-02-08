Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
21:37
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğulları Ali büyüdü! Bergüzar Korel’den oğluna duygusal doğum günü kutlaması!
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz gün Bergüzar Korel, ilk göz ağrı oğluyla pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu, bugün ise oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı. Boyunu geçen oğlunun doğum gününü duygusal sözlerle kutlayan ünlü oyuncu, 'Bu dünyayı cennet yaptın bana…' sözleriyle kalplere dokundu. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Ali ve o duygusal kutlama!