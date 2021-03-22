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Haberler Galeri Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Hamarat sevgilisine börekler açmıştı... ve çiftinden sarmaş dolaş geldi!

Magazin gündeminin en çok takip ettiği ünlü çift ile aşklarına ikinci bir şans vermiş geçtiğimiz günlerde paylaştıkları romantik pozla düşman çatlatmıştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım tarafından öpücüklere boğulan Hadise keyiften dört köşe olmuştu. Evlenecekleri haberleri alevlenen Hadise ile Kaan Yıldırım son olarak güzel şarkıcının set ziyareti ile çok konuşulmuştu. Hamarat olduğunu gösteren Hadise yaptığı börek ve kek ile sevgilisini dizi setinde ziyaret etmişti. Şu sıralar mutluluklarıyla parmakla ısırtan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden romantik geldi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:12
Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Magazin gündeminin en çok takip ettiği ünlü çift ile aşklarına ikinci bir şans vermiş geçtiğimiz günlerde paylaştıkları romantik pozla düşman çatlatmıştı.

Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Sevgilisi tarafından öpücüklere boğulan keyiften dört köşe olmuştu.

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Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Evlenecekleri haberleri alevlenen ile son olarak güzel şarkıcının set ziyareti ile çok konuşulmuştu.

Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Hamarat olduğunu gösteren yaptığı börek ve kek ile sevgilisini dizi setinde ziyaret etmişti.

Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş pazar pozu geldi!

Şu sıralar mutluluklarıyla parmakla ısırtan ve çiftinden romantik geldi...

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