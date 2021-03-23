Hamarat Hadise sevgilisine börekler açmıştı... Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden sarmaş dolaş poz!

Magazin gündeminin en çok takip ettiği ünlü çift Hadise ile Kaan Yıldırım aşklarına ikinci bir şans vermiş geçtiğimiz günlerde paylaştıkları romantik pozla düşman çatlatmıştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım tarafından öpücüklere boğulan Hadise keyiften dört köşe olmuştu. Evlenecekleri haberleri alevlenen Hadise ile Kaan Yıldırım son olarak güzel şarkıcının set ziyareti ile çok konuşulmuştu. Hamarat olduğunu gösteren Hadise yaptığı börek ve kek ile sevgilisini Hekimoğlu dizi setinde ziyaret etmişti. Şu sıralar mutluluklarıyla parmakla ısırtan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden romantik pazar pozu geldi...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
12:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
12:26
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