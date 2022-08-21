Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! "Hamdi hala bana aşık” demişti
Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:53

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! "Hamdi hala bana aşık” demişti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Görgüzel geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! Hamdi hala bana aşık” demişti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! Hamdi hala bana aşık” demişti

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söylemişti:

"9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! Hamdi hala bana aşık” demişti

Geçtiğimiz haftalarda Hamdi Alkan eski eşini sosyal medyadan engellemişti. Selen Görgüzel eski eşinin bu harekerine ise "Bence Hamdi hala bana aşık" demişti.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! Hamdi hala bana aşık” demişti

Boşanmalarının üzerinden aylar heçen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında kriz çıktı! Hamdi hala bana aşık” demişti

Hürriyet'te yer alan habere göre Hamdi Alkan, ayrıldıktan sonra da Selen Görgüzel ve onun ilk evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş'ın özel sigortalarının ücretini ödeyeceğine dair söz vermişti. Ancak boşanmanın hemen ardından anne-kızın Sigorta poliçeleri iptal edildi.

SON DAKİKA