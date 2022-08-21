Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:42

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel cephesinde sigorta krizi! "Hamdi hala bana aşık” demişti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Görgüzel geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...