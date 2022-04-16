Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
13:36
Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! "İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor"
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından gözler ikilinin yapacağı açıklamalara çevrildi. Ayrı mekanlarda objektiflere yansıyan eski eşler, ilginç itiraflarda bulundu. Hamdi Alkan, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti" derken; Selen Görgüzel ise, "Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana" ifadelerini kullandı. İşte Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in açıklamalarının tamamı...