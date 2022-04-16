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Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! "İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor"
Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 13:36

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! "İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor"

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından gözler ikilinin yapacağı açıklamalara çevrildi. Ayrı mekanlarda objektiflere yansıyan eski eşler, ilginç itiraflarda bulundu. Hamdi Alkan, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti" derken; Selen Görgüzel ise, "Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana" ifadelerini kullandı. İşte Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in açıklamalarının tamamı...

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), geçtiğimiz ay Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor

Yaklaşık 10 dakikada biten duruşmanın ardından Görgüzel, gözyaşlarını tutamadı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor

Bunu gören Alkan'ın, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşması dikkat çekti.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel hala şaşkın! İdrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor

Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun" mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

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