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Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:02

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Selen Görgüzel kural bozdu ve eski eşi ve ailesi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Selen Görgüzel'in sitem dolu sözleri...

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

Selen Görgüzel kural bozdu ve eski eşi ve ailesi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Selen Görgüzel'in sitem dolu sözleri...

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

2,5 ay önce tek celsede boşandı. Evliliği 10 dakikada biten Görgüzel, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

"HAMDİ İLE AYNI PROJEDE OLMAM"

Biten evliliği hakkında konuşan Görgüzel, "2,5 ay önce boşandık. Bu sürecin benim oyunculuk kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum. Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem. Bir süre geçtikten sonra olabilirim.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

Hamdi Alkan'la ilgili bir şey gördüğümde sanki ayrılmamışız ama ayrı gibiyiz de. Boşanmadan önce ilişkimiz akrabalığa dönmüştü" şeklinde konuştu.

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