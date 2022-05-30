Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:02

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den sitem dolu sözler! Biten evliliği hakkında konuşurşa tazminat ödeyecekti ama...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Selen Görgüzel kural bozdu ve eski eşi ve ailesi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Selen Görgüzel'in sitem dolu sözleri...