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Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:36

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçen haftalarda sonlandırmıştı. Sürpriz ayrılık sonrası pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Geçen günlerde Hamdi Alkan'ın soyadını kaldırmak için girişimlerde bulunduğu haberleriyle gündeme gelen Görgüzel, son olarak tatil sezonunu açtığı anları Instagram hesabından paylaştı. Havuz başında siyah bikinisiyle poz veren Selen Görgüzel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında başlayan evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

55 yaşındaki Hamdi Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurmuş ve Görgüzel'e 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı' boşanma davası açmıştı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdmüş, duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre kendisiyle konuşmuştu.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

"AŞK KADINIYIM"

Yaşadıklarının ardından aşk hayatıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkarda inşallah aşık olurum" demişti.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!

HAVUZ BAŞINDA BİKİNİLİ POZ

İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Görgüzel, son pozuyla yeniden gündeme geldi.

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